فايزر يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 14-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -1.46% بما يعادل -0.61 نقطة ليستقر على سعر 41.12 دولار، وذلك وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسح يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستند بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المهم 40.90. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.90، ليستهدف مستوى المقاومة 44.40. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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