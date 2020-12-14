شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يحلق عالياً – تحليل – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بايدو (BIDU) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 146.62، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.84% بما يعادل 2.92 نقطة ليستقر على سعر 161.24 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 163.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 186.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد