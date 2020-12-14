شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يظل المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) من جديد في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 0.45 نقطة ليستقر على سعر 50.93 دولار، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة اكتساب زخماً إيجابياً بعد فشله في اختراق مستوى المقاومة 52.00، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 52.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد