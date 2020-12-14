شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% بما يعادل 0.47 نقطة ليستقر السهم على سعر 49.13 دولار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 47.30، طيلة ثبات المقاومة 51.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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