شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 1.5% بفعل تباطؤ طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من تسجيل أدنى مستوى فى ِأسبوعين ، بفعل تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 1.5% إلى مستوي 23.66$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.00$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 24.01$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة واحد بالمئة ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري والفعلي على المعادن النفيسة.

مع مطلع تداولات هذا الأسبوع ، ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل التطورات الإيجابية للقاحات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تزايد آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري.

الأمر الذي أدي إلى تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة ،وهو ما ينعكس حاليا بهبوط المعادن النفيسة الذهب والفضة ، بالرغم من هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.