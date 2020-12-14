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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 1.5% بفعل تباطؤ طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من تسجيل أدنى مستوى فى ِأسبوعين ، بفعل تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.
تراجعت أسعار الفضة قرابة 1.5% إلى مستوي 23.66$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.00$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 24.01$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة واحد بالمئة ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري والفعلي على المعادن النفيسة.
مع مطلع تداولات هذا الأسبوع ، ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل التطورات الإيجابية للقاحات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تزايد آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري.
الأمر الذي أدي إلى تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة ،وهو ما ينعكس حاليا بهبوط المعادن النفيسة الذهب والفضة ، بالرغم من هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
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