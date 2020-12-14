أسعار الذهب تتراجع في منتصف تعاملات اليوم

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب بالسوق المحلي قد تراجعت خلال تعاملات اليوم، الاثنين، حيث هبط الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 803 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 669 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيهًا.