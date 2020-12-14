شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.26% بجلسة الاثنين وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 13.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5154.086 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 741.711 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 189.8 مليون سهم، بقيمة 506.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 4127 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، 0.79%، على التوالي.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أريد بنسبة 7.68%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 5.39%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5.08%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة منازل بنسبة 3.78، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.23%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.45%.