شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"مستثمري مرسى علم": بدء تطعيمات لقاح كورونا يعجل بعودة السياحة بمصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الفترة القادمة ستشهد العودة تدريجيا للسياحة في مصر والعالم في ظل توافر لقاح كورونا والبدء في تطعيم المواطنين به سواء في مصر أو في الخارج خاصة في دول أوروبا وهي السوق الرئيسي للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر.

وأشار عاطف عبد اللطيف في تصريح له اليوم إلى أنه يتوقع في ظل الظروف الراهنة عودة السياحة لمصر تدريجيا بداية من مارس القادم 2021 على أن تعود إلى طبيعتها خلال أغسطس من نفس العام مع اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في مساندة ودعم السياحة طوال الفترة الماضية ودعوة الرئيس السيسي في المحافل الدولية واللقاءات مع رؤساء دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بسياحتها الرائعة.

وأكد عاطف عبد الطيف أن العالم متعطش لعودة السياحة من جديد بعد فترة توقف قاربت على العام.

وأكد عاطف عبد اللطيف أن شركات الطيران ستبدأ تدريجيا في تخفيف الاجراءات الاحترازية مع عودة الحياة إلى طبيعتها وانتشار تطعيمات لقاح كورونا بين مواطني العالم.

وأضاف أنه في ظل الظروف الايجابية الحالية وبدء عودة السياحة لابد أن نكون مستعدين لذلك من خلال تشكيل لجنة تضع رؤية وخطة واضحة المعالم والأهداف تشترك فيها جميع الجهات المعنية من وزارت السياحة والاثار والطيران والداخلية والكهرباء والمالية والتضامن والبنك المركزي ومحافظي المدن السياحية والغرف السياحية والاتحاد وجمعيات الاستثمار السياحي بالإضافة الى الهيئة العامة للاستعلامات للاستعداد لعودة التدفقات السياحية.

وأشار إلى أن دور اللجنة من الممكن أن يشمل وضع الخطط التسويقية الجاذبة وتوفير تسهيلات أقراض القطاع السياحي من البنوك لإعادة الإحلال والتجديد والتطوير وإجراء حملات تسويقية خارجية عبر وسائل مختلفة منها السوشيال ميديا والانترنت وحملات دعائية داخل الاسواق المستهدفة ودراسة مساندة الكهرباء والتأمينات والضرائب للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد عاطف أنه لابد من تفعيل مبادرات تمويل السياحة بشكل أقوى ومرونة أكبر في التعامل حتى نستطيع توفير التمويل لعمليات الاحلال والتجديد.