شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول لليوم السابع: نتوسع فى استخدام الغاز بدل البنزين والسولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نحجت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعى، ما ساهم في التوسع فى استخداماته وإحلاله بدلا من مصادر أخرى للطاقة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك خطة للتوسع في صناعات القيمة المضافة للاستفادة من كميات الغاز المنتجة والتي أصبح إنتاجها يتميز بالوفرة. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلي التوسع فى إمداد المصانع بالغاز الطبيعى كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، موضحا أن هناك خطة للتوسع في الصناعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعى والتوسع فيه كوقود مثل البنزين والسولار.

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