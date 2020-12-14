شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الاثنين.. وصعود قطاع النفط والغاز بنسبة 4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5571.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 13.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 23.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4553.15 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحاً 8.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4655.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 211 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع الخدمات المالية 0.69%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 55.20%، يليه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.56% يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 4.73%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)، تجديد التعاقد بين وزارة المالية-إدارة عقود أملاك الدولة-مع شركة معرض الكويت الدولي-شرطة تابعة-بخصوص إيجار الأرض المخصصة للشركة في منطقة غرب مشرف بغرض إقامة معرض الكويت الدولي، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء العقد السابق في عام 2012، مضيفة أنه جاري دراسة الأثر المالي بالتنسيق مع مدقق الحسابات، وسيتم الإفصاح عنه بمجرد تحديده.

وفي سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، تعيين جيفري ستيسيك، في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة-للتقنية والعمليات، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 ديسمبر عام 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة نور للاستثمار المالي، سدادها المبكر لمبلغ وقدره 1.26 مليون دينار كويتي لجزء من المديونيات القائمة على الشركة للجهات الدائنة، ويعتبر ها السداد البكر استيفاءً لكامل التزامات الشركة لسداد أصل الدين المستحق حتى نهاية السنة المالية 2021 للبنوك الدائنة.

فيما أعلنت بورصة الكويت، إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على شركة عقار للاستثمارات العقارية بإجمالي 4 ملايين سهم بسعر 0.0600 دينار بقيمة إجمالية 240 ألف دينار كويتي.