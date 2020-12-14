شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 9 أشهر بفضل آمال تحسن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت فى اليوم السابق مؤقتا ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي على النفط ، مع انتشار استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،والتي سوف تساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة التي أضرت كثير مستويات استهلاك الوقود.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 47.35$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.56$، وسجل أدنى مستوي عند 46.50$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.9% إلى مستوي 50.78$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 49.86$ ، وسجل أدنى مستوي عند 49.86$.

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 47.72$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أيضا بنسبة 0.8% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 51.04$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.5% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي ، بفضل التطورات الإيجابية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" رسميا يوم الجمعة على إعطاء ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك" لمكافحة جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي يمهد الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة النطاق فى الولايات المتحدة.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة ،سادس دولة تعطي موافقتها على استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ، بعد بريطانيا وكندا والبحرين و السعودية والمكسيك.

ومن المفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فى أوروبا خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وفى نفس الوقت بدء ينتشر اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ،والمطور من شركة " سينو فارم " الصينية فى العديد من الدول فى أسيا والشرق الأوسط.

والانتشار الواسع حاليا لاستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،سوف يساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة الفيروسية ،والتي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على النفط.

حيث من المتوقع أن تتحسن مستويات استهلاك الوقود فى معظم دول العالم ،مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.