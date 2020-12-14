شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 23.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق هدفنا الرئيسي المتوقع عند 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد