شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب من القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.2177، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يستهدف مناطق 1.2300 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2105.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2070 والمقاومة 1.2220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.