شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب من القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.2177، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يستهدف مناطق 1.2300 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2105.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2070 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد