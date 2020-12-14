شكرا لقرائتكم خبر عن صعود النفط على جناحي اللقاح وتمديد مفاوضات الخروج البريطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة بعض القلق في السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 67 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 50.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير/ كانون الثاني 62 سنتا أو 1.3% إلى 47.19 دولار للبرميل.

وارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو /حزيران.

وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، مما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.

وتعززت كذلك الأسواق المالية بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

(رويترز)

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