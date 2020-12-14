شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 % نسبة القش التى تم حرقها من إجمالى كمية القش المنتجة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانـاً صحفيـاً حول دراسة لرصد الآثار البيئية والصحية المترتبة عن حرق قش الأرز عام 2019 بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدراسة ما تسببه هذه الظاهرة من تلوث بيئي (السحابة السوداء).

من أهم مؤشـرات الدراسة، أن 1.3 مليون فدان اجمالي المساحة المنزرعة ارز عام 2018/2019 مقابل 859.4 ألف فدان عام 2017/2018 بنسـبة زيادة قدرها 46.2%، واحتلت محافظة الدقهلية المرتبة الأولى للمساحة المنزرعة أرز بلغت المساحة المنزرعة 369 ألف فدان بنسبة 29.3% من إجمالي المساحة وكان انتاج الأرز لهذه المساحة 1.1 مليون طن بنسبة إنتاج 30.3% من إجمالي كمية الأرز.

وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية من حيث المساحة المنزرعة أرز حيث بلغت 277.7 ألف فدان بنسبة 22.1% وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 868 الف طن بنسبة 23.0% من إجمالي كمية الأرز، بينما بلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة كفر الشيخ 266.0 الف فدان بنسبة 21.2% من إجمالي المساحة وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 741.8 ألف طن بنسبة 19.7% من إجمالي كمية الأرز.

وبلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة البحيرة 192.1 ألف فدان بنسـبة 15.3% من اجمالى المســـاحة وبلغ إنتاج الأرز بالمحافظــة 510.7 ألف طن بنسبة 13.5% من إجمالى كمية الأرز، وبلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة الغربيــة 99.6 الف فـدان بنسبة 7.9% من إجمــــالى المساحة وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 341.9 ألف طن بنسبة 9.1% من إجمالى كمية الأرز، وأخيراً بلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة دمياط 52.6 ألف فدان بنســـبة 4.2%من إجمالى المساحة وبلغ إنتاج الأرز بالمحافظة 167.1ألف طن بنسبة 4.4% من إجمالى كمية الأرز.

المساحة المنزرعة:

بلغت المساحة المزروعة 2.1 مليون طن قش أرز منتج عام 2019 بإنتاجيه 1.6 طن قش/ فدان تم زراعته أرز، و43.9 الف طن قش تم حرقها من إجمالي كمية القش المنتجة وبنسبة 2.1%، و30.7 الف طن قش تم حرقها بمحافظة البحيرة بنسبة 11.5% من كمية القش المنتج بالمحافظة وهى أكثر المحافظــات التي قامت بحرق القش بينما لم تظهر أي حالة حرق بمحافظة دمياط وبلغت كمية القش المنتجة بها 86.6 ألف طن .

التصرف فى قش الأرز المنتج: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومصادر التمويل:

أظهرت الدراسة أن أفضل مصادر التمويل المفضلة لدى المزارعين لشراء المعدات تتمثل في 70.4% من إجمالي المزارعين يفضلون الاقتراض من البنك الزراعي المصري وذلك لكثرة فروعة على مستوى الجمهورية، بينما وصلت النسبة الى 14.5% للمزارعين المفضلين للصندوق الاجتماعي للتنمية لما له من دعم مالى للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر وباقل تكلفة لدعمه في تشجيع صغار المزارعين لتملك المعدات الزراعية، وأما المزارعين المفضلين لبنك ناصر الاجتماعي فالنسبة لا تتعدى 11.3% من إجمالى المزارعين لمحصول الأرز.

الإضرار البيئة لحرق قش الأرز:

أظهرت الدارسة ان أكثر نسبه تلوث ناتجة عن حرق قش الأرز كانت بمحافظة البحيرة فقد بلغت نسب الانبعاثات بها 69.9% انبعاثات الجسيمات الصلبة المكافئة لكميات الحرق وتمثل 307 طن من إجمالي كمية الانبعاثات، وانبعاثات غاز أكسيد النيتروجين المكافئة لكميات الحرق 72.2% ويمثل 13 طن من أجمالي كمية الانبعاثات، وانبعاثات غاز أكسيد الكبريت المكافئة لكميات الحرق 66.7% ويمثل 2 طن من أجمالي كمية الانبعاثات .

الأضرار الصحية لحرق قش الأرز:

تشير التقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 3% من أمراض القلب والرئة و5% من وفيات سرطان الرئة بسبب الجسيمات العالقة على الصعيد العالمي، وثاني أكسيد الكبريت SO2: هو غاز يؤثر على صحة الإنسان عند استنشاقه بعد حوالى 10 أو 15 دقيقة فهو يهيج الأنف والحنجرة والممرات الهوائية ويسبب السعال وضيق التنفس والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية هم الأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل صحية آخري.

وثاني أكسيد النيتروجين: زيادة مستويات ثاني أكسيد النيتروجين يؤدى الى زيادة احتمال حدوث إمراض الجهاز التنفسي مثل التهابات الرئتين والسعال ونزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشع الهوائية ولها تأثيرات كبيرة على الأشخاص الذين يعانون من الربو لأنه يمكن أن يسبب نوبات أكثر كثافة.