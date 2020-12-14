شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة "القاهرة الجديدة" يسترد قطعة أرض بمساحة 15 فدانا أمام مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد بالمدينة، أسفرت عن استرداد قطعة أرض بمساحة 15 فدانا، أمام مدينتى، وذلك بمشاركة المهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، وبتأمين مباشر من إدارة أمن الجهاز، بقيادة العميد هشام أحمد مهدي، والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح رئيس جهاز "القاهرة الجديدة"، أنه تم إزالة عدد 188 محل أنشطة مختلفة فى مدة لا تزيد على 3 ساعات، وهى عبارة عن (عشش - غرف مبيت - أكشاك - مبان من الطوب - مزرعتي حيوانات - 4 مراكز صيانة)، وقد تم هدمها وإزالتها بالكامل وإزالة الأسوار وجميع المنشآت الموجودة، وتنفيذ الأعمال دون حدوث أى تجاوزات.

وقال المهندس أمين غنيم، إن الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة، من وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة التعمير برئاسة مدير البحث الجنائي، ومديرية أمن القاهرة، وتحت إشراف مدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة، وقطاع الأمن المركزي بجانب إخطار قطاع الأمن الوطني، وتجهيز جميع المعدات العاملة فى الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين، مؤكداً أن الحملة تأتى فى إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتى يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لإزالة التعديات على الأراضى التابعة لجهاز المدينة.