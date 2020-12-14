شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الأول.. وصعود قياسي لسهم "البريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 3.010 نقطة ليصل إلى مستوى 5575.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 4.350 نقطة ليصل إلى مستوى 6097.50 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% رابحاً 19.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4548.84 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحاً 5.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4651.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 143.6 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6212 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع الخدمات المالية 0.62%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.35%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 56%، يليه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.56% يليه سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.41%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)، تجديد التعاقد بين وزارة المالية-إدارة عقود أملاك الدولة-مع شركة معرض الكويت الدولي-شرطة تابعة-بخصوص إيجار الأرض المخصصة للشركة في منطقة غرب مشرف بغرض إقامة معرض الكويت الدولي، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء العقد السابق في عام 2012، مضيفة أنه جاري دراسة الأثر المالي بالتنسيق مع مدقق الحسابات، وسيتم الإفصاح عنه بمجرد تحديده.

وفي سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، تعيين جيفري ستيسيك، في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة-للتقنية والعمليات، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 ديسمبر عام 2020.