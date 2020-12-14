شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2020 ـ 12 ـ 14 تشهد استقرارا فى السوق المحلى.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن في المزرعة من 20 - 21 جنيها للكيلو، ويتراوح السعر للمستهك بين 25 - 27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيا لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .