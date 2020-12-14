ارتفاع سعر الجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات اليوم الاثنين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 14-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، فاستقر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.54 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير إستراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية في طوكيو، "هذا صعود مؤقت في الإسترليني، لكن مازال من غير الواضح إن كان بالإمكان تحاشي عدم إبرام اتفاق.

"صفقة جزئية تتضمن اتفاقا لإجراء مزيد من المفاوضات في العام القادم قد تنقذ الإسترليني، لكن أي شيء أقل سيفضي إلى تجدد البيع."

قفز الإسترليني 0.72 % إلى 1.3311 دولار، في أكبر مكسب يومي له منذ أول ديسمبر، وأمام اليورو، ارتفعت العملة البريطانية 0.53% إلى 91.10 بنس، وصعد اليورو 0.21% إلى 1.2133 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية لتسجل 104.04 ين للدولار.

وسجل مؤشر الدولار 90.775 أمام سلة من ست عملات رئيسية، مقتربا من أقل مستوى في عامين ونصف العام.