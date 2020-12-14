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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 14-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، فاستقر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.54 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.
وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير إستراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية في طوكيو، "هذا صعود مؤقت في الإسترليني، لكن مازال من غير الواضح إن كان بالإمكان تحاشي عدم إبرام اتفاق.
"صفقة جزئية تتضمن اتفاقا لإجراء مزيد من المفاوضات في العام القادم قد تنقذ الإسترليني، لكن أي شيء أقل سيفضي إلى تجدد البيع."
قفز الإسترليني 0.72 % إلى 1.3311 دولار، في أكبر مكسب يومي له منذ أول ديسمبر، وأمام اليورو، ارتفعت العملة البريطانية 0.53% إلى 91.10 بنس، وصعد اليورو 0.21% إلى 1.2133 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية لتسجل 104.04 ين للدولار.
وسجل مؤشر الدولار 90.775 أمام سلة من ست عملات رئيسية، مقتربا من أقل مستوى في عامين ونصف العام.
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 18.95 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.93 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.
ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.54 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.80 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.