شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 ديسمبر2020، بقيمة 2 جنيه فقط ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 802 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع هبوط الذهب عالميا إلى 1833 دولار مقارنة بسعر 1839 دولار، مع توقعات بتغيرات أخرى فى أسعار الذهب الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيه.

سعر جرام الذهب 24 سجل 915 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 6416 جنيها.

أونصة الذهب 1833 دولارا.

سوق الذهب المصري تأثر بقوة بهبوط الاونصة العالمية بداية الاسبوع المنقضى و شهدت الصاغة حركة أكبر عن مبيعات الأسابيع الماضية بالرغم من انتشار شائعات بالصاغة المصرية بعودة جرام الذهب عيار 24 تحت مستوى 900 جنيها كالعام الماضى خصوصا مع انتشار خبر استلام مصر أول شحنة لقاحات فيروس كورونا من الامارات ، وفق تقرير صادر عن إحدى الشركات.

وتجدر الاشارة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الوعي لدى كل المتعاملين فى الصاغة المصرية من جانب فرق العيارات وفرق المصنعيات والسعر المحلى والعالمى بجانب توقعات الأسعار .

المعدن الأصفر سيظل مرآة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية والمتابع الجيد لحركة الذهب الاسبوعية والشهرية يستطيع أن يدرك الاحداث العالمية ومدى الاتجاه نحو الانتعاش أو الانكماش.

سعر أونصة الذهب صعدت إلى 1875 دولار مع بوادر المخاوف من الانكماش والتضخم وهبطت إلى 1823 دولار مع حالات التفاؤل بلقاحات كوفيد19، ولهذا فإن اتجاه اونصة الذهب دوما تكون ترجمة حقيقة لوضع الأسواق العالمية فحدة الصعود تكون نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميا والعكس مع ثبات الاسعار نجد ان الاستثمارات كلها تتحرك وتعود شهية المخاطرة.

الخليج 365، ينشر تحديثا فوريا لأسعار الذهب على مستوى السوق المحلى فى مصر، وكذلك سوق الذهب عالميا، وتوقعات أسعار الذهب، مصحوبا ببعض الرؤى حول مستقبل سعر الذهب محليا وعالميا، وكذلك حركة مبيعات الذهب داخل الأسواق المصرية.