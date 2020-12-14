شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بالمستهل وسط ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحاً 10.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2557.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.6 مليون سهم محققة ما قيمته 130.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2123 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.77%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 11.80%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.83%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 2.02%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.4 مليون ورقة بقيمة 24.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة إعمار للتطوير، انعقاد مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، لمناقشة التغييرات المطلوبة في مناصب مجلس الإدارة للامتثال بمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وأكدت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، لمراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وأي مواضيع أخرى.