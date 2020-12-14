شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس يبيع حصته فى الشركة المالكة لهرم سيتى بـ128.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، موافقة مجلس إدارة الشركة على بيع حصة الشركة البالغة 35.25% في نيو سيتي للإسكان والتنمية المعروفة سابقا باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني، بمبلغ إجمالي قدره 128.6 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الشركة في بيع عدد من الأصول غير الاستراتيجية لتحديد أولويات الشركة، وتعزيز الجهود في مجالات الأعمال الأساسية، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين.

يذكر أن نيو سيتي للإسكان والتنمية، المعروفة سابقا باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني، هي أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة داخل مدن مستدامة ومتكاملة في مصر، وتمتلك نيو سيتي للإسكان والتنمية مشروعين سكنيين في أكتوبر وقنا.