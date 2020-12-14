شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلى يشهد استقرارا من حيث الأسعار َذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى من الخضروات وهو ما انعكس على الأسعار اليوم الأثنين 14-12-2020 فى سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم الكيلو 2.5-6.5 جنيها، أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات لللكيلو، والكوسة 2- 4.5جنيها للكيلو، والبطاطس1.5-2.75 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 إلى أن ، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، و أسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، و تتراوح أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو .

وأضاف النجيب أن ،كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو ، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.