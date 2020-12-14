شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال محصورا- تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محصورا ضمن النطاق الجانبي الضيق لنلاحظ تذبذبه مؤخرا ما بين الحاجز المستقر عند 126.70 بينما يستمر الدعم الأولي بالتمركز عند 125.75, لذلك سنبقى على ترجيح التذبذب الجانبي لحين تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليمكنه ذلك من استئناف الهجوم الصاعد والوصول نحو المحطات الإيجابية المتمركزة عند 127.00 و 127.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق