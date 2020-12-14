الباوند مقابل الين يحقق الهدف-تحليل - 14-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج اندفاعه السلبي الأخير بتحقيقه للهدف المستقر عند 136.78 ليشكل ذلك امتداد لدعم مهم ليحافظ بذلك على استقراره العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
ارتداد التداولات حاليا نحو 139.00 سيزيد من فرص تجديد السعر قريبا للمحاولات الصاعدة ولنؤكد على أهمية تجميعه للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 140.45 بهدف تجديد الضغط على مقاومة القناة الصاعدة المستقرة حاليا قرب 141.55.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.60 و 140.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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