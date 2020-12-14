شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم للتصحيح الهابط– تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا مفر أمام سعر البلاتين من تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة نظرا لثباته دون الحاجز المستقر عند 1050.00 ولنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لموجات سلبية جديدة باقترابه من 1010.00.

حاليا وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, نتوقع تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة ليدعم بذلك الترجيح السلبي المؤقت والذي قد يستهدف بدوره مستوى 980.00 و 940.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 940.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط