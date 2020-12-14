شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم للتصحيح الهابط– تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا مفر أمام سعر البلاتين من تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة نظرا لثباته دون الحاجز المستقر عند 1050.00 ولنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لموجات سلبية جديدة باقترابه من 1010.00.
حاليا وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, نتوقع تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة ليدعم بذلك الترجيح السلبي المؤقت والذي قد يستهدف بدوره مستوى 980.00 و 940.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 940.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يستسلم للتصحيح الهابط– تحليل - 14-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.