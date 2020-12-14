شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالرسم البياني، مما يعني بأن اختراق 0.7555 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويدفع السعر للاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 0.7600 وتمتد إلى 0.7685.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق الاختراق المطلوب خلال الجلسات القادمة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7520 قد يضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.7450 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد