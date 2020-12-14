شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية مع افتتاح اليوم ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد ننتظر أن يحفّز السعر على تقديم مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 53.10 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي القصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 49.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.20 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد