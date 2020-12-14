شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بميل صاعد ليتخطى خط المقاومة اللحظي الذي يظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 48.00 ثم 50.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 46.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 48.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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