شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر التأكيد – تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1833.00 والمقاومة 1850.00، وكما أشرنا في تقاريرنا السابقة، نحن بحاجة لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيساهم بتشكيل نموذج سلبي يملك أهداف سلبية تبدأ عند 1807.00 وتمتد إلى 1790.00، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الموجة الصاعدة قصيرة الأمد، والتي تستهدف مستويات 1875.00 ثم 1900.00 كمحطات إيجابية أولية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1815.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي