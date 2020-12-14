شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2136 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2128، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2144، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2112، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2112.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.8% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي. وصولاً إلى كشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري.

وبالنظر إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تمديد بروكسل ولندن محادثاتهم الثنائية حول العلاقات المستقبلية والتجارية بينهم بعد الموعد النهائية للمحادثات أمس الأحد، حيث أفادت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهم سيواصلان المحادثات القائمة بينهم، الأمر الذي عزز الآمال في توصلهم لاتفاق تجاري قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد بحلول نهاية العام.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أن باول حث المشرعين الأمريكيين خلال شهادته الأخيرة أمام الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ على اعتماد المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.