شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية، بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وتراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والاقتصاد النيوزيلندي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 9.0% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 96.8% مقابل 96.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك، قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين للربع الرابع.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 10 مقابل 27 في الربع الثالث الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 16، كما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 5 مقابل 12 في الربع الثالث، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 7.

وتتطلع الأسواق حالياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تؤكد على ارتفاع 3.9% خلال تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 4.0% في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.8% في أيلول/سبتمبر.

وفي أخر التطورات حيال لقاحات كورونا، تابعنا توقيع مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي روبرت ريدفيلد على لقاح كورونا من شركة فايزر، مما يسمح بالتطعيمات رسمياً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر، وجاء ذلك عقب ساعات من إذن الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح، وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في شحن الجرعات إلى مئات من مراكز التوزيع في جميع أنحاء البلاد.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.22% ليربح 21.72 نقطة ويصل إلى المستوى 1,803.73، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 170.73 نقطة ويصل إلى المستوى 26,823.25.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.44% ليربح 21.50 نقطة ويصل إلى المستوى 4,911.13، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 9.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,356.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 33.12 نقطة ويصل إلى المستوى 26,472.75، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.15% ليربح 4.02 نقطة ويصل إلى المستوى 2,774.08.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.47% ليخسر 60.25 نقطة ويصل إلى المستوى 12,859.00، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح 42.22 نقطة ويصل إلى المستوى 6,684.80.