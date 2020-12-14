شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10465 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10350 نقطة كمستوى أول ثم 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,427 وبين مستوى المقاومة هو 10,523 نقطة