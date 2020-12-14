شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بوبيان للبتروكيماويات" ترتفع 130% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بوبيان للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 130% خلال الربع الثاني المُنتهي في 31 أكتوبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.6 مليون دينار، مقابل 1.1 مليون دينار في الربع المُقابل من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح الربعية إلى عكس مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وعلى صعيد نتائج الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.1 مليون دينار، مقابل 3.3 مليون دينار في الفترة المُقابلة من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 يوليو 2020، إلى 2.52 مليون دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.2 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام السابق.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.8 مليون دينار خلال العام المنتهي في 30 أبريل 2020، مقابل 10.5 مليون دينار في العام السابق له.