شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تعلن عن انتهاء 3 شركات من مشروع التحول الرقمى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن بشائر مشروع التحول الرقمى الذى يقوده الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى حوالى 63 شركة، بدأت بشائره تهل علينا، لافتا أن أول 3 شركات تابعة للقابضة المعدنية ستطبق مشروع التحول الرقمى ERB أول العام المقبل فى شهر يناير2021.

وأضاف الدكتور وائل يوسف لـ"الخليج 365" أن الشركات التى سيتم ربطها مباشرة مع القابضة المعدنية، هى شركة الدلتا للصلب، وشركة العامة للخزف والصينى " شينى"، وشركة السبائك الحديدية، لافتا إلى أن بقية الشركات تواصل العمل لتهيئة بنتيها الأساسية وتدريب العاملين وقيادات الشركات على المشروع الجديد الذى يعد من أهم وبارز مشروعات قطاع الأعمال العام فى تاريخه.

وحول مستجدات تطوير شركة الدلتا للصلب، كشف الدكتور وائل يوسف، إنه تم فتح اعتماد مستندى بـ18 مليون يورو مع البنك الأهلى المصرى، لتنفيذ مشروع المسبك الجديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بواسطة شركة جيمكو الهولندية المتخصصة فى هذا المجال، وذلك فى إطار مشروع تطوير وتأهيل الشركة.

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شهد فى 9 يناير الماضى توقيع عقد إنشاء مسبك صلب وزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه، حيث وقع العقد عن شركة الدلتا للصلب محمود الفقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة جيمكو الهولندية "Bas Van Gemert" رئيس الشركة، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق.