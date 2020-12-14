شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة الكويتية توجه مساهمي «شمال الزور» للاشتراك بخدمة تحويل الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الشركة الكويتية للمقاصة مساهمي شركة شمال الزور للطاقة والمياه إلى الاشتراك في خدمة التحويل الآلي للأرباح إلى الحسابات المصرفية.

وأوضحت الشركة، أن توزيع الأرباح النقدية قد ابتدأ اعتبارا من 9 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال التحويل الآلي للحسابات المصرفية للمساهمين المشتركين في الخدمة فقط، حسبما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.

يشار إلى أن عمومية الشركة التي عقدت في سبتمبر الماضي، أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم بإجمالي 27.5 مليون دينار من الأرباح المرحلة وأرباح عام 2019 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق.

وكانت أول جلسة تداول لسهم "شمال الزور" في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين.

يذكر ان رأسمال شركة شمال الزور الأولى يبلغ 110 ملايين دينار، فيما تم الاكتتاب العام على نسبة 59% من رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.