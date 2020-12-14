شكرا لقرائتكم خبر عن التمويلات البنكية المقدمة للواردات الكويتية يهبط لأدنى مستوى منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع التمويل البنكي المقدم للواردات الكويتية بنسبة بلغت 9% خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 21.4 مليون دينار لينخفض من 243.1 مليون دينار في نهاية سبتمبر إلى 221.7 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام 2010.

وسجل هذا التمويل نحو 195.1 مليون دينار في نهاية فبراير 2010، وانخفض التمويل المقدم للواردات بنسبة بلغت 26.5% من بداية العام وبقيمة 80.2 مليون دينار بعد أن كان 301.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019.

وشهدت تمويلات الواردات تراجعاً على أساس سنوي بنسبة بلغت 30.6% بانخفاض بلغ 97.9 مليون دينار بعد أن كان 319.6 مليون دينار في نهاية أكتوبر 2019، حسبما أوردت صحيفة السياسية.

واستحوذت التمويلات المقدمة بالدولار الأميركي على نسبة 62.6% من إجمالي تمويلات الواردات، وذلك رغم تراجعها خلال شهر أكتوبر بنسبة 4.8 % وبقيمة 7 مليون دينار من 145.8 مليون دينار في سبتمبر إلى 138.8 مليون دينار.

وفي المقابل تراجعت هذه التمويلات بنسبة 23% وبقيمة 41.6 مليون دينار من بداية العام مقارنة بـ180.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019.

وجاءت التمويلات بعملات أخرى في المرتبة الثانية باستحواذها على نسبة 27.3%، وذلك رغم انخفاضها خلال شهر أكتوبر بنسبة 22.1% وبقيمة 17.3 مليون دينار لتنخفض من 78 مليون دينار في سبتمبر إلى 60.7 مليون دينار في أكتوبر، كما انخفضت بنسبة 34.3% وبـ 31.7 مليون دينار منذ بداية 2020، بعد أن كانت 92.4 مليون دينار في ديسمبر 2019.

ومؤخرا، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن المركزي الكويتي انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ46.021 مليار دينار في سبتمبر 2020.

فيما شهدت تلك الودائع أيضاً زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار دينار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 % على التوالي.