شكرا لقرائتكم خبر عن أصول محفظة مؤسسة البترول الكويتية الاستثمارية تتراجع بمليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية (محفظة وزير المالية) الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية نحو 4.8 مليار دينار ما يعادل 15.7 مليار دولار وذلك كما في تاريخ 31 مارس 2020 وهي مدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وتراجعت أصول المحفظة الاستثمارية بنحو ملياري دولار بنهاية العام المالي 2019/2020 والمنتهي في مارس الماضي، علما بأن رصيد المحفظة بنهاية مارس 2019 قد بلغ 17.64 مليار دولار، وبلغ بنهاية مارس 2018 نحو 19.26 مليار دولار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتتوزع استثمارات المحفظة على سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 1.51 مليار دينار وأسهم عالمية بقيمة 874 مليون دينار وسندات عالمية قصيرة الأجل بقيمة 2.44 مليار دينار.

ومكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الأصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الأجل وكذلك الاستثمار في الاسهم العالمية.

ويتم استثمار هذه المحفظة من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وآلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق أهداف الاستراتيجية الاستثمارية.

ومؤخرا، خفضت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لخام النفط المتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما رفعت أسعار البراميل المتجهة إلى آسيا.

وبحسب بيانات صادرة حديثا من مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، فإن المؤسسة الكويتية قامت بتخفيض خام التصدير الكويتي، الذي تم تسليمه إلى USGC، بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى 1.40 دولار للبرميل، مقارنة بمؤشر Argus Sour Crude Index أو ASCI.