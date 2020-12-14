شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تسعى للتخارج من حصص وحدات تابعة بقيمة 10 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة أرامكو السعودية لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار. وعينت "أرامكو" شركة موليس لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة، بحسب موقع قناة العربية. وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على " سابك" التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار. وكانت أرامكو قد أعلنت الشهر الماضي عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك. وكانت أرامكو قد اختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

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