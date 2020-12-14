شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر للتطوير تمنح عقودا بأكثر من 3.8 مليار دولار وتتفاوض مع مستثمرين محليين وإقليميين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، جون باغانو، إنه جرى منح عقود لتنفيذ مشروعات في مشروع البحر الأحمر تفوق قيمتها حتى الآن 10 مليارات ريال ما يعادل 3.75 مليار دولار.

وأضاف باغانو أن هناك مباحثات مستمرة مع المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في الفنادق والمنتجعات لمشروع البحر الأحمر، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشروع سيوفر 70 ألف فرصة وظيفية، وسيسهم في الناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة البناء، بما قيمته 27 مليار دولار، ونحو 6 مليارات دولار سنوياً بعد تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه ذروة التشغيل.

ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل في العمل على مطار الوجهة، والطرق التي ستربط الفنادق والمنتجعات ببعضها، والبنية البحرية التحتية، والقرية السكنية العمالية تتسع لـ10 آلاف عامل، بالإضافة لمدينة الموظفين.

وتعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إنهاء إغلاق مالي بقيمة 14 مليار ريال أو ما يعادل 3.7 مليار دولار، من خمسة بنوك محلية بحلول نهاية العام الجاري في الوقت الذي تكثف فيه أعمال البناء بمشروع سياحي بحجم بلجيكا.

ويسعى المطور العام للمشروع منذ العام الماضي للحصول على تمويل للمشروع الممتد عبر عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي للمملكة.

ومشروع البحر الأحمر، من المشاريع السياحية الرائدة في السعودية، ومعزز لتنويع الاقتصاد كجزء مهم من رؤية 2030، حيث تمثل السياحة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتوفيرها لـ313 مليون وظيفة.