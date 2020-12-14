شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت ينبع تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، وبقيمة 196.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 157.5 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 28 فبراير 2021، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2020 بقيمة 157.5 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 82.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات مصحوباً بانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية ومصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 210.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.