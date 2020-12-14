شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: قيم التداولات اليومية بالسوق السعودي تتجاوز 3 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن السوق السعودي شهد انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى 3 - 4 مليارات دولار.

وأرجع القويز، السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، بحسب قناة العربية التي نقلت كلمته من منتدى أسواق المال الذي نظمته "بلومبيرج" الذي عقد مؤخرا، بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن الهيئة خففت التشريعات المتعلقة بإمكانية دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، حيث تم إدخال منتجات جديدة للسوق السعودي، من ضمنها صناديق الريت وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات.

وقال إن الهيئة عملت على زيادة التشريعات في جانب الحوكمة، بالإضافة إلى زيادة الإفصاحات، واتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المخالفات.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الدولية التي دخلت السوق السعودي منذ بداية عام 2019 وحتى الربع الثالث من العام الجاري بلغت 115 مليار ريال وهي تمثل صافي الاستثمارات الدولية.

ومؤخرا وعلى ذات الصعيد، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى إن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.