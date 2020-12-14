شكرا لقرائتكم خبر عن نماء للكيماويات تنتهي من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصانع مشروع "حصاد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نماء للكيماويات عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصانع مشروع حصاد (التابع لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية)، والتي تشمل مصانع غاز الكلور وحامض الهيدروكلوريك وهيبوكلوريت الصوديوم والإيبكلورهيدرين وكلوريد الكالسيوم.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى البدء في أعمال تشغيل كافة المصنع والإنتاج قبل يوم 11 ديسمبر الجاري، ماعدا مصنع الإيبكلورهيدرين والذي إكتملت أعمال الصيانة فيه اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري، حيث سيبدأ التشغيل اليوم الأحد، ومن المتوقع وصوله للتشغيل الكامل في 15 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة، إن السبب في التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً هو احتياج بعض أعمال الصيانة في مصنع اللإيبكلورهيدرين لمزيد من الوقت أكثر مما هو مخطط له.

ونوهت الشركة إلى أن التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة تُقدر بنحو 5.5 مليون ريال، وهي الميزانية المعتمدة لأعمال الصيانة.

هذا ولا يتوقع أن يكون هناك أثراً مالياً سلبي للتأخير في إعادة تشغيل مصنع الإيبكلورهيدرين لوجود مخزون كافي يغطي الاحتياجات.

وكانت الشركة قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن ايقاف مصانع مشروع حصاد، وذلك ابتداء من 19 نوفمبر الماضي، لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فتره التوقف يتخللها إيقاف جزئي لمدة 5 أيام لمصانع الإيبوكسي وذلك لإكمال صيانة أنظمة المنافع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 6.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة، بالإضافة إلى إنخفاض إيراد الإستثمار.

وفي المُقابل، انخغضت مصاريف التمويل نتيجة لإنخفاض رصيد القروض القائمة، وإرتفاع الإيرادات الاخرى الناتج عن إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.