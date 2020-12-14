شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تخفض سعر بيع النفط لأمريكا وأوروبا وترفعه لآسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لخام النفط المتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما رفعت أسعار البراميل المتجهة إلى آسيا.

وبحسب بيانات صادرة حديثا من مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، فإن المؤسسة الكويتية قامت بتخفيض خام التصدير الكويتي، الذي تم تسليمه إلى USGC، بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى 1.40 دولار للبرميل، مقارنة بمؤشر Argus Sour Crude Index أو ASCI.

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتخفيض FOB KEC إلى الولايات المتحدة بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى ASCI، إضافة إلى 10 سنتات للبرميل، وبالنسبة لبراميل KEC المتجهة إلى شمال غرب أوروبا في يناير، بحسب صحيفة «الجريدة».

وقد خفضت المؤسسة قيمها بمقدار 50 سنتا للبرميل إلى خام برنت مؤرخا ناقصا 1.35 دولارا للبرميل، وانخفض فرق سعر البيع الرسمي لشحنات يناير المتجهة إلى البحر المتوسط بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى ناقص 40 سنتا مقابل نفس المعيار، وانخفض فارق OSP لـFOB Sidi Keri بمقدار 25 سنتا للبرميل إلى خام برنت بالإضافة إلى 30 سنتا.

وبالنسبة للنفط الكويتي المتجه إلى آسيا، زادت مؤسسة البترول الكويتية قيمها بنسبة 65 سنت للبرميل لتصل إلى 25 سنتا للبرميل، مقابل متوسط تقييمات خام عمان ودبي لشهر ديسمبر.

فيما زاد الفارق في سعر خام الكويت الخفيف إلى آسيا، من 70 سنتا للبرميل في ديسمبر، إلى 10 سنتات للبرميل في يناير، كما رفعت فرق OSP الخاص بها لخام الخفجي بمقدار 40 سنتا للبرميل إلى 10 سنتات للبرميل، علاوة على عُمان / دبي.

يشار إلى أن نائب العضو المنتدب بالتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، كشف في فبراير الماضي وقبل اندلاع أزمة كورونا بالبلاد، أن الكويت ستبدأ في تصدير نوعية جديدة من خام النفط الثقيل خلال العام الجاري.

وأوضح أن الدولة بدأت السنة الماضية في تصدير نوع خفيف جديد من النفط الخام لبعض دول العالم، مشيرا أن الكويت تشتهر بتصدير النفط الخام المعروف باسم "KEC" وتم توفير هذا النوع في السوق منذ 70 عاما.