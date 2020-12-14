شكرا لقرائتكم خبر عن أصول بنك الكويت المركزي تتراجع 246 مليون دينار في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت إحصائية حديثة صادرة من المركزي الكويتي أن أصوله تراجعت بقيمة 246 مليون دينار وبنسبة 1.75 %لتبلغ نحو 13.81 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو 14.06 مليار دينار بنهاية سبتمبر السابق.

وتراجع حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات ايداع واذونات الخزانه والودائع بالعملة الاجنبية بنحو 232 مليون دينار من 13.883 مليار دينار في أكتوبر إلى 13.651 مليار دينار في نوفمبر الماضي، بحسب صحيفة "السياسية".

واستقر رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار أما الموجودات الاخرى فقد انخفضت بنحو 15 مليون دينار لتصل الى 133 مليون دينار، أما صندوق الاحتياطي العام فاستقر عند مستوى 954.88 مليون دينار.

وارتفعت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلي لدى البنك المركزي بنحو 101 مليون دينار في نوفمبر الماضي لتصل إلى مستوى 6.475 مليار دينار، بعد أن كانت 6.374 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي، أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار.

وحقق النقد المتداول تراجعاً بنسبة 3.9 %إلى 2.23 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 2.322 مليار دينار أكتوبر الماضي.

ومؤخرا، أظهرت إحصائية حديثة صادرة من المركزي الكويتي انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ46.021 مليار دينار في سبتمبر 2020.

فيما شهدت تلك الودائع أيضاً زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار دينار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 % على التوالي.