شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الكابلات (2110) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.59% بما يعادل 2.00 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 34.25، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.00، ليستهدف مستوى المقاومة 34.25 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 36.00.