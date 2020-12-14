شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المركز السادس بأداء بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت البورصة المصرية، بالمركز السادس بأداء بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث من عام 2020، بنسبة نمو 2.09%، وجاءت بورصة السعودية في المركز الأول بنسبة نمو 14.88%، وفي المركز الثاني بورصة البحرين بنسبة نمو 12.28%، وحلت بورصة دبي في المركز الثالث بنسبة نمو 10.08%، وفي المركز الرابع بورصة أبوظبي بنسبة نمو 5.42%، ثم بورصة سلطنة عمان خامساً بنسبة نمو 2.81%.

وجاءت في المركز السابع بورصة تونس بنسبة نمو 1.82%، فيما تراجعت بورصتي الأردن والمغرب بنسبة 0.95%، 1.78%، على التوالي.

أما بالنسبة لأداء البورصة المصرية مقارنة ببورصات العام خلال الربع الثالث من عام 2020، جاء مؤشر ستاندر آند بورز 500 في المركز الأول بنسبة نمو 8.5%، أعقبه مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4%، يليه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة نمو 2.1%، فيما تراجع مؤشري فوتسي 100، وكاك 40 بنسبة 4.9%، 2.7%، على التوالي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الفترة من يوليو-سبتمبر لعام 2020، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 144.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 158.9 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، في حين ارتفعت كمية التداول نحو 28.4 مليار ورقة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 15.5 مليار ورقة خلال الربع ذاته من عام 2019 بنسبة نمو 83.52%.

ووزعت إجمالي قيمة التداول بين 78.3 مليار جنيه للأسهم المقيدة (داخل المقصورة) تشمل بورصة النيل خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ62.4 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2019 بنسبة نمو 25.49%، وبلغت قيمة التداول ببورصة النيل 410.25 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 230.37 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2019 بنسبة نمو 78.09%.

وبلغت قيمة التداول بالأسهم غير المقيدة (خارج المقصورة) 10.4 مليار جنيه خلال خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة يـ3.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2019 بنسبة نمو 176.66%، في حين تراجع إجمالي السندات إلى 55.4 مليار جنيه مقارنة مع 92.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 40.30%، وانخفضت قيمة التداول بصناديق المؤشرات 0.08 مليون جنيه مقابل 0.48 مليون جنيه بنسبة انخفاض 82.60%.