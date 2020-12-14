شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة تُوقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة أغلبية في "أطياف للخدمات المساندة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للإستحواذ على حصة أغلبية في شركة أطياف للخدمات المساندة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

وبحسب البيان، تعتبر عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية الشركة في التحول إلى شركة موارد بشرية متكاملة، وخططها التوسعية.

هذا ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها، علماً بأن الاستحواذ مشروطاً بالانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والحصول على الموافقات اللازمة.

وبناءً عليه ستقوم الشركة بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه، والتقييم، و المفاوضات النهائية، وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء، والتقديم على الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

ونوهت الشركة، إبى أن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وأي موافقات نظامية ذات صلة.

وأشارت الشركة إلى تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمستشار مالي لعملية الاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 48.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 11% نتيجة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، حيث انخفضت ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 11% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة مع استمرار تعليق الرحلات الدولية مع دول المصدر.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 154.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 206.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.