شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 204 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 200 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 214 ثم 228 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 200 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 200 بينما مستوى المقاومة هو 210 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد