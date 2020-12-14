شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 210 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 195 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 208.0 بينما مستوى المقاومة هو 211.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط